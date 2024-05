Botta e risposta tra Paolo Bonolis e Amadeus, le frecciatine che si lanciano a distanza sono molto velenose

0 Condivisioni acebook Twitter

Paolo Bonolis e Amadeus si sono scambiati alcune frecciatine che hanno attirato l’attenzione dei media e del pubblico, simili a quanto accade tra artisti nel mondo della musica trap.

Non è chiaro il motivo di questa tensione, ma si sospetta che possa essere legato a Lucio Presta, un noto manager nel mondo dello spettacolo, che continua a lavorare con Bonolis nonostante Amadeus lo abbia lasciato. In un’intervista concessa a La Repubblica, Paolo Bonolis ha espresso il desiderio di poter chiudere la sua carriera televisiva con un’ultima conduzione del Festival di Sanremo, evento che ha già condotto nel passato con successo. “La mia fine carriera? Non ora, ma succederà. Non voglio restare in video a vita. Magari prima un Festival di Sanremo. Può darsi che lo rifarò. A modo mio, come quelli che ho già fatto. Nel 2005 penso di aver dato un contributo importante al cambiamento del Festival. Potrebbe essere una bella chiusura”, ha dichiarato Bonolis.

Le sottili allusioni e la risposta di Amadeus

Nella stessa intervista, Bonolis ha commentato la situazione di Carlo Conti, un altro conduttore del Festival di Sanremo, esprimendo affetto e stima per lui e altri colleghi come Antonella Clerici e suo fratello Luca Laurenti. Ha anche fatto un chiaro riferimento agli orari prolungati degli ultimi festival condotti da Amadeus, notando con ironia che non avrebbe chiuso le serate “alle tre di notte”, una pratica che è stata fonte di critiche nonostante gli alti ascolti. Questa frecciatina non è stata ignorata da Amadeus, che ha risposto attraverso un post su Instagram rappresentando se stesso come un castoro che rosicchia un tronco, simbolo di chi lavora duramente senza curarsi delle critiche.