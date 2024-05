Record di pesca nel Salento: catturata una cernia gigante da 64 kg

0 Condivisioni acebook Twitter

Ivan Damaso, un appassionato pescatore originario di Maglie, ha recentemente stabilito un nuovo record nei mari di Otranto, pescando una cernia canina del peso di 64 chilogrammi.

Questo incredibile esemplare è stato catturato a traina con il vivo, una tecnica che richiede grande abilità e pazienza. La cernia canina, nota per le sue dimensioni notevoli, rappresenta una delle specie più sfidanti e ricercate dai pescatori sportivi.

Le parole di Damaso

Damaso ha condiviso la sua esperienza sui social network

, descrivendo l’emozione di portare a riva un “gigante del mare”. «L’emozione indescrivibile di aver portato a casa questo gigante del mare. Mi piace ricordare che la pazienza e la determinazione e l’astuzia ripagano con grandi inaspettati successi», ha scritto. Queste parole risuonano in molti, specialmente tra coloro che condividono la passione per la pesca, sottolineando come la dedizione e l’ingegnosità possano portare a risultati straordinari.

Un evento festeggiato

La notizia della cattura ha rapidamente catturato l’attenzione della comunità locale e degli appassionati di pesca da tutto il mondo. Questo evento non solo conferma il Salento come un’area privilegiata per la pesca sportiva di alto livello, ma celebra anche le tradizioni e le competenze dei pescatori locali che, con impegno e rispetto per il mare, continuano a promuovere questa pratica sostenibile e ricca di passione.