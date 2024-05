Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli: dettagli del contratto e staff definiti

0 Condivisioni acebook Twitter

Antonio Conte sarà il timoniere del Napoli dalla prossima stagione calcistica.

Dopo intense trattative, il tecnico originario del Salento e la squadra presieduta da De Laurentiis hanno trovato un accordo completo sui termini del contratto che leggerà Conte alla squadra azzurra fino a giugno 2027. Questo contratto include non solo lo stipendio base ma anche vari bonus e diritti d’immagine, oltre alla definizione degli assistenti che comporranno il suo staff tecnico.

Ritorno in Italia

Il ritorno di Conte in Italia segue un periodo di alti e bassi con il Tottenham nella Premier League inglese. La sua ultima esperienza in Serie A era stata alla guida dell’Inter, con cui ha conquistato uno Scudetto, riconfermandosi come uno degli allenatori più competenti e rispettati nel panorama calcistico internazionale. La firma con il Napoli segna dunque un ritorno significativo per Conte, che riabbraccia il calcio italiano con grandi ambizioni.

L’attesa dell’ufficialità

Sebbene manchi ancora l’annuncio ufficiale, tutte le indicazioni suggeriscono che gli ultimi ostacoli all’accordo sono stati superati. La comunità sportiva attende con impazienza l’ufficializzazione dell’accordo, pronta a dare un caloroso bentornato a Antonio Conte in Serie A. Con la sua guida, il Napoli spera di intraprendere un percorso di successi che possa ricondurre la squadra ai vertici del calcio italiano e europeo.