“La Volta Buona”, la Balivo lancia una battuta tagliente al suo team di lavoro che segna la fine di una stagione difficile

Nell’ultima settimana di maggio, vari programmi della Rai hanno concluso la loro stagione, tra cui “La Vita in Diretta” e “La Volta Buona”, quest’ultimo condotto da Caterina Balivo e trasmesso su Rai1.

Durante l’ultima diretta, Balivo ha espresso apertamente il suo disappunto verso il suo team di lavoro, riprendendo un tema già toccato all’inizio del programma a settembre, dove aveva manifestato la sua insoddisfazione per la dinamica di gruppo: “Un gruppo di lavoro fantastico che non amo ancora, loro non ameranno me”.

Dichiarazioni taglienti nell’ultima puntata

Il culmine delle tensioni si è evidenziato nell’ultimo episodio, quando Balivo ha fatto una dichiarazione molto diretta: “Niente, 180 puntate non sono servite a niente. Né per te né per tante altre persone. Neanche per me”, rivolgendosi a Umberto Broccoli, che aveva commesso un piccolo errore di posizionamento in studio. Al termine della trasmissione, si è limitata a salutare il pubblico augurando una buona estate, senza fornire indicazioni sul futuro del programma.

Incertezza e attese per il futuro

Le parole di Balivo riflettono un senso di insoddisfazione che aveva già espresso a settembre, suggerendo una frattura o una possibile riconciliazione futura con il team. La domanda sorge spontanea: “La Volta Buona” tornerà a settembre con una nuova stagione? E in tal caso, sarà ancora Caterina Balivo a guidare il timone? Al momento, non ci sono conferme né smentite riguardo al futuro del programma.