Fabio Fazio scrivi un post e viene travolto dalle critiche: “Ti devi scusare” e poi valanga di insulti contro di lui

18 Condivisioni acebook Twitter

Nell’ambito delle vicende legate alla Buchmesse di Francoforte, il conduttore Fabio Fazio si è trovato al centro di un’accesa polemica online.

Inizialmente, Roberto Saviano, noto scrittore, non era stato incluso tra gli ospiti dell’evento, decisione presa dagli editori. Tuttavia, è seguito un cambio di rotta con l’invito esteso da Mauro Mazza, Commissario della fiera, il quale ha espresso il desiderio di vedere Saviano partecipare, considerando il successo dell’Italia come priorità. Nonostante ciò, la reazione di Fazio sui social ha scatenato un’ondata di critiche.

Reazioni aspre sui social

Fazio ha condiviso la notizia dell’iniziale esclusione di Saviano con una didascalia provocatoria: “Un’altra brutta figura planetaria…”. Questo commento ha rapidamente attirato reazioni negative, con utenti che accusavano il conduttore e Saviano di far parte di un “mondo elitario”. Un commento particolarmente duro ha suggerito che l’opinione pubblica non fosse realmente interessata alla presenza di Saviano alla fiera, descrivendo il dibattito come limitato a circoli ristretti e sezioni di partito.

Conseguenze dell’autogol mediatico

La situazione è peggiorata per Fazio quando è emerso che la decisione di escludere Saviano era stata effettivamente editoriale, e non politica come alcuni avevano ipotizzato, portando altri utenti a criticare Fazio per non aver verificato i fatti prima di esprimersi. Alcuni hanno chiesto a Fazio di rettificare il suo post e scusarsi, ponendo l’accento sulla responsabilità dei personaggi pubblici di mantenere un dibattito civile sui social media.