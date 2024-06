Russia, aspre critiche sulla fidanzata di Sinner, Anna Kalinskaya dopo la sconfitta, “Aveva fretta di tornare a casa da Jannik”

0 Condivisioni acebook Twitter

Jannik Sinner avanza al Roland Garros senza perdere un set, mentre la fidanzata Anna Kalinskaya esce al secondo turno.

Il successo di Sinner e l’eliminazione di Kalinskaya

Mentre Jannik Sinner prosegue inarrestabile al Roland Garros, non avendo perso nemmeno un set nei primi tre turni, la sua nuova fidanzata, Anna Kalinskaya, ha già concluso il suo torneo. La 25enne russa è stata eliminata a sorpresa al secondo turno dalla canadese Bianca Andreescu. L’ex vincitrice dello US Open 2019, data sfavorita alla vigilia a causa della sua lunga inattività per problemi alla schiena (attualmente numero 228 del ranking WTA), ha mostrato segni di pieno recupero vincendo 6-3 al terzo set, dopo aver perso il primo. Per Kalinskaya, oltre alla sconfitta, è arrivata anche una critica in patria che ha coinvolto anche Sinner.

Le critiche di Anna Dmitrieva

L’ex tennista russa Anna Dmitrieva, oggi apprezzata opinionista di tennis, ha commentato in modo critico la prestazione di Kalinskaya. “Kalinskaya, a quanto pare, aveva fretta di tornare a casa da Sinner, anche se avrebbe dovuto vincere, perché Andreescu, dopo una lunga assenza dai campi, non aveva ancora ritrovato la sua forma”, ha dichiarato la 84enne Dmitrieva, 18 volte campionessa dell’Unione Sovietica. Secondo Dmitrieva, la relazione tra Anna e Jannik potrebbe aver distratto la giocatrice russa dai suoi obiettivi sportivi. Questo suggerisce che la vicinanza emotiva tra i due stia influenzando negativamente la concentrazione di Kalinskaya.

Anna e Jannik inseparabili a Parigi

Il presunto basso livello di concentrazione di Anna Kalinskaya sembra essere confermato dalla sua costante presenza sulle tribune durante i match di Sinner. Era infatti in prima fila al Philippe Chatrier per assistere alla facile vittoria di Jannik contro Kotov, proprio come lui aveva fatto per lei nel match sfortunato contro Andreescu. I media russi stanno seguendo da vicino la storia d’amore tra i due, che fino a poco tempo fa era vista con orgoglio, esaltando la grandezza del campione altoatesino. Tuttavia, per la prima volta, è arrivata una frecciatina critica. Nonostante ciò, la coppia italo-russa appare più affiatata che mai. Ignorando le critiche di Dmitrieva, sarebbe piacevole vedere Anna sulle tribune durante i prossimi quattro match di Sinner al Roland Garros, segno che Jannik sarebbe arrivato in finale, avvicinandosi al numero uno della classifica mondiale.