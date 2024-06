Incidente terrificante al casello autostradale, chi era il ragazzo di 21 anni italiano che ha perso la vita

0 Condivisioni acebook Twitter

L’incidente al casello della A12 a Rosignano, avvenuto domenica 2 giugno, ha tragicamente coinvolto tre persone che hanno perso la vita: una coppia di turisti tedeschi e un giovane italiano.

Le vittime tedesche sono state identificate come Robert Friedrich Fendt, 61 anni, e Maria Cornelia Schubert, 68 anni, entrambi originari di Ausburg. L’italiano è il 21enne Marco Acciai. L’incidente ha causato anche sei feriti, tra cui due bambini.

Le vittime e i feriti

La coppia tedesca viaggiava a bordo della loro auto quando, per cause ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo, schiantandosi a forte velocità contro il gabbiotto di un casello e colpendo diverse auto in coda, tra cui quella di Marco Acciai. Tra i feriti, vi sono due bambini di tre e sei anni e la loro madre 35enne, oltre a una donna di 29 anni e una di 63 anni. Un casellante 44enne di Cecina è stato pure coinvolto, essendo nel gabbiotto al momento dell’impatto.

Cronaca di un dramma

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 13:00, quando la vettura dei coniugi tedeschi ha impattato violentemente contro il casello e le auto ferme. Secondo le prime ricostruzioni, un possibile malore del conducente 61enne potrebbe aver causato la perdita di controllo del veicolo, che ha travolto il casello e le vetture in attesa, tra cui una Fiat 500 dove si trovava Marco Acciai. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta e le cause precise dell’incidente.