La Juventus e Massimiliano Allegri ufficializzano la risoluzione consensuale del contratto, finisce in serenità la separazione

La separazione avviene senza contenziosi, dopo l’esonero del tecnico a seguito di eventi turbolenti legati alla finale di Coppa Italia.

Risoluzione amichevole per Allegri e la Juventus

La Juventus, attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, ha annunciato la conclusione dell’accordo con Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha espresso gratitudine verso il tecnico per i successi ottenuti nei suoi anni di guida, compresi cinque Scudetti e altrettante Coppe Italia, oltre a due Supercoppe Italiane. Allegri lascia il club alla fine della stagione sportiva corrente, con un bilancio di otto stagioni e dodici trofei conquistati.

Dettagli del contratto e conseguenze future

L’accordo tra le parti prevedeva originariamente una scadenza al 30 giugno 2025, con un compenso annuale netto di 7 milioni di euro per Allegri. Questa risoluzione consente alla Juventus di risparmiare significativamente e di orientarsi verso la scelta di un nuovo allenatore. Tra i candidati sembra emergere il nome di Thiago Motta, che potrebbe prendere il timone tecnico nella prossima stagione.

Un’epoca che si conclude

L’ultima impresa di Allegri con la Juventus è stata la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta all’Olimpico, che ha segnato il termine della sua seconda era alla guida della squadra. Nonostante il successo in campo nazionale, restano i rimpianti per le due finali di Champions League perse. Con la conclusione di questa fase, Allegri lascia un’eredità importante come uno degli allenatori più vincenti nella storia del club.