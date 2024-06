Addio alla 30enne Aurora Fassina, un tumore scoperto 15 giorni fa l’ha portata via, era prossima alle nozze

0 Condivisioni acebook Twitter

La comunità di Montegrotto Terme è in lutto per la scomparsa prematura di Aurora Fassina, una giovane di 30 anni, deceduta a causa di un tumore fulminante in soli quindici giorni.

Aurora stava pianificando di sposarsi il prossimo anno con il suo fidanzato Gianluca Tibaldi, ma il destino ha avuto altri piani.

Tragica svolta

Aurora Fassina è spirata il 29 maggio all’ospedale di Padova, nonostante gli sforzi dei medici di salvarla. Originaria del quartiere di Torre a Padova, aveva trasferito la sua vita a Montegrotto Terme con Gianluca, dove avevano progetti di matrimonio e di una nuova casa. Le condizioni di Aurora sono peggiorate rapidamente dopo l’apparizione dei primi sintomi, portandola a ricoverarsi immediatamente in ospedale, dove è stata diagnosticata con un fegato gravemente compromesso.

Una storia d’amore interrotta

Gianpaolo Tibaldi, padre di Gianluca e figura nota nella comunità locale, ha condiviso il dolore e la rapidità con cui la malattia ha strappato Aurora alla vita. Lui e la sua famiglia avevano accolto Aurora come parte integrante del loro nucleo, condividendo progetti e sogni futuri. La coppia aveva persino pianificato di firmare il rogito per la loro nuova casa nei giorni seguenti, un passo che ora sarà compiuto dalla famiglia Tibaldi in memoria di Aurora.

Il commovente addio

Il dolore per la perdita di Aurora è palpabile anche tra amici e colleghi di lavoro del negozio “Tigotà” dove lavorava. Le sue qualità personali, il suo amore per la vita e per Gianluca sono stati esaltati in una toccante commemorazione online da parte di Gianluca stesso, che ha promesso che questo non è un addio, ma un “arrivederci” fino a quando non si incontreranno di nuovo.

Il funerale si terrà nella chiesa di Torre, dove familiari, amici e colleghi si riuniranno per rendere omaggio alla sua memoria. La cerimonia sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario.