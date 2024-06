Autista alla guida di un tir perde il controllo e precipita dal cavalcavia, prima risponde ai soccorritori poi muore

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente ha colpito la strada tra Sassari e Alghero quando un tir è precipitato dal cavalcavia, causando la morte dell’autista. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, non è stato possibile salvarlo.

Incidente fatale

Intorno alle 11 di questa mattina, un tir ha perso il controllo mentre percorreva il tratto stradale vicino al bivio per Bancali, sbandando e precipitando dal cavalcavia. Il veicolo ha compiuto un volo di diverse decine di metri prima di schiantarsi al suolo, tra gli alberi. Le operazioni di soccorso sono state immediate e complesse, con l’intervento dell’elisoccorso dell’Areus e di un’ambulanza, ma purtroppo per l’autista, un uomo di 65 anni, non c’è stato nulla da fare.

Tentativi di soccorso

Dai report dei media locali, sembra che inizialmente l’uomo fosse cosciente e in grado di comunicare con i soccorritori. Tuttavia, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Nonostante i tentativi di rianimazione, il personale medico non è riuscito a salvarlo. L’incidente ha scosso la comunità locale, in particolare perché la vittima lavorava per un’azienda di trasporti con sede in Lombardia.

Dinamica da chiarire

La causa esatta del tragico incidente è ancora da determinare. Le prime indagini suggeriscono che il camion abbia sbandato verso destra, colpendo prima il guard-rail e poi precipitando dal ponte.