Addio Stefania Vene, una donna di 40 anni, la mamma la trova in casa senza vita

Santa Croce sull’Arno (Pisa), una donna di 40 anni, Stefania Vene, è stata trovata morta in casa. La scoperta è stata fatta dalla madre e altri parenti. Indagini sono in corso per determinare la causa della morte.

Scoperta tragica a Santa Croce

Ieri mattina, a Santa Croce sull’Arno, una tranquilla cittadina in provincia di Pisa, è avvenuto un triste evento. Stefania Vene, una donna di 40 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. La madre, insieme ad altri parenti, ha fatto la scoperta dopo essere andata a controllare su di lei, preoccupata per non aver ricevuto risposte alle sue chiamate. Secondo le prime informazioni, il decesso di Stefania sarebbe avvenuto alcune ore prima dell’arrivo dei soccorsi.

Indagini in corso

I carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte di Stefania. Sebbene la causa più probabile sembri essere un malore improvviso, non si escludono altre piste. Il magistrato di turno ha ordinato il trasferimento del corpo all’Istituto di medicina legale di Pisa per ulteriori esami, inclusa la possibilità di un’autopsia, per fornire risposte più concrete ai familiari e agli inquirenti.

Condizioni dell’abitazione e situazione familiare

L’appartamento, situato in un quartiere di Santa Croce sull’Arno, è stato descritto come ordinato nelle prime indiscrezioni emerse. Stefania viveva lì con suo figlio, e non ci sono segni evidenti di irregolarità o lotta.