Bambina di 11 anni muore dopo essere riuscita a salvare la sorellina di 9 dall’annegamento nella piscina dell’hotel dove erano in vacanza

Una festa in hotel si è trasformata in tragedia quando una bambina di 11 anni, ha perso la vita dopo aver salvato la sorella minore dall’annegamento.

L’incidente è avvenuto nella piscina di un hotel della catena Quality Inn, a Wheelersburg, una tranquilla cittadina dell’Ohio dove, in assenza del bagnino, la situazione è precipitata. Nonostante la rapida reazione di Mackenzie, che ha visto la sorella Mackenna di nove anni in difficoltà, il suo eroismo ha avuto un tragico epilogo.

Soccorsi e testimonianze

Gli immediati interventi di soccorso non sono riusciti a salvare la giovane eroina. “Sua sorellina è finita nella parte più profonda della piscina e non sapeva nuotare molto bene; la sua sorella maggiore è andata a salvarla e alla fine è morta”, ha dichiarato Helen Cornell all’emittente locale WOWK. La comunità locale, profondamente scossa dall’accaduto, ha visto il vice sceriffo della contea di Scioto e il team di soccorso di Porter Township arrivare prontamente sul posto, ma i tentativi di rianimare Mackenzie sono stati vani. È stata trasportata al South Ohio Medical Center, dove è stata confermata la sua morte.

Ricordo e lutto

La scomparsa di Mackenzie ha lasciato una ferita profonda nella comunità di Wheelersburg. Un insegnante, Chad Benner, ha ricordato Mackenzie come una bambina sempre sorridente: “Ogni volta che entrava in classe aveva un sorriso dipinto sul viso”. Mackenzie, che aveva terminato la quarta elementare alla Bloom Vernon Elementary, è stata commemorata con una veglia nella sua scuola, dove l’insegnante Kristi Davis ha esaltato il suo carattere: “Era una vera dolcezza. Molto affettuosa e gentile”. Il funerale è previsto per sabato alle 13:00 presso la stessa istituzione scolastica, un momento per onorare una vita giovane, troncata troppo presto ma vissuta con coraggio immenso.