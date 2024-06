Pier Silvio Berlusconi: “Barbara D’Urso? Non ho sentito la sua mancanza”, immediata la risposta della d’Urso sui social

0 Condivisioni acebook Twitter

Barbara D’Urso ha utilizzato il suo profilo Instagram per pubblicare una storia enigmatica il pomeriggio di mercoledì 5 giugno.

Ha scritto: “Ci sono cose che fanno davvero molto ridere”. Questa frase appare come una risposta indiretta alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi durante una conferenza stampa svoltasi la mattina stessa a Cologno Monzese. Il manager aveva risposto a una domanda sulla sua ex collega, affermando: “Se mi è mancata? Dal punto di vista degli ascolti no. Ma non lo dico contro D’Urso, lo dico in maniera assolutamente oggettiva. Dal punto di vista personale, devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara. Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma le auguro tutto il bene”.

Cambio di palinsesto a Mediaset

Barbara D’Urso, che ha lasciato Mediaset a dicembre dopo la scadenza del suo contratto, ha visto il suo storico programma “Pomeriggio Cinque” essere riassegnato a Myrta Merlino già da settembre 2023. Pier Silvio Berlusconi ha confermato questa scelta durante la conferenza stampa, sottolineando che Merlino continuerà a occupare la fascia pomeridiana dell’emittente principale del gruppo. Barbara, di conseguenza, non farà parte dei piani televisivi della prossima stagione.

Nuovi orizzonti per D’Urso

Dopo l’uscita da Mediaset, Barbara D’Urso ha iniziato a esplorare nuove piattaforme, dedicandosi in particolare a TikTok. “L’ho studiato, mi sono detta: mi trasferisco lì”, ha dichiarato, mostrando una proattiva ricerca di nuovi canali di comunicazione con il suo pubblico. Questo passo potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera, diversificando la sua presenza nel mondo dei media e dell’intrattenimento.