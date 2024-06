Sveglia il marito perché sono iniziate le doglie ma l’uomo è morto d’infarto, tragedia poco prima della nascita della prima figlia

0 Condivisioni acebook Twitter

Una mattina che doveva essere di gioia si è trasformata in tragedia.

Rebecca Moss, ha scoperto che il suo compagno, Thomas Gibson, era morto nel sonno. Il dramma si è consumato a Manchester, dove Thomas, 40 anni, era rimasto a dormire sul divano di casa. Quando Rebecca ha cercato di svegliarlo per andare in ospedale per il parto programmato, ha trovato il corpo del compagno “freddo e rigido”. Poco dopo, ha dato alla luce la loro figlia, Harper, in un parto cesareo d’emergenza.

Indagini e scoperte

L’investigazione sulla morte di Thomas ha rivelato che il decesso era dovuto a un arresto cardiaco causato da un’aritmia. Undici giorni prima del suo decesso, Thomas si era recato al Wythenshawe Hospital di Manchester per un forte mal di stomaco. Un medico, all’epoca neo-abilitato, aveva esaminato una lastra che indicava una possibile anomalia cardiaca. Tuttavia, “senza pensare fosse clinicamente significativa in assenza di altri sintomi”, non aveva ritenuto il caso meritevole di ulteriori indagini. L’ospedale ha poi ammesso di aver commesso un errore nella diagnosi.

Conseguenze

Questo tragico evento ha lasciato Rebecca a fronteggiare il futuro da sola con la neonata Harper. “Diamo la buonanotte alla sua foto ogni sera prima di andare a letto,” ha condiviso Rebecca con la BBC, aggiungendo che Harper ha una trapunta fatta con i maglioni preferiti di suo padre. Dr. Matthew Thornber, consulente dell’ospedale, ha commentato che la diagnosi delle condizioni cardiache può essere complessa e “richiede esperienza per essere individuata.”