Da Bari i fratelli Mileto, Danilo e Fabrizio nel reality “The Couple” condotto da Ilary Blasi

La sfida dei fratelli baresi in televisione

Danilo e Fabrizio Mileto, due fratelli di Bari, sono pronti a conquistare il pubblico italiano nel nuovo reality show “The Couple”, condotto da Ilary Blasi. Danilo, nato nel 1992 e già noto nel mondo della moda, gestisce un seguito di circa 8.000 follower su Instagram, grazie alla sua carriera supportata dall’agente Paola Benegas. Fabrizio, il minore, nato nel 1997, pur mantenendo un profilo più riservato, ha raccolto 1.500 follower.

Un’occasione unica per i fratelli Mileto

La competizione vedrà i fratelli Mileto sfidarsi contro altre sette coppie per il premio finale di 1 milione di euro. La sfida non sarà solo fisica o mentale, ma richiederà una grande complicità e una strategia ben pianificata, elementi fondamentali per avanzare nel gioco. La prima puntata del reality andrà in onda domani, lunedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5.

Non perderete d’occhio questi due fratelli che, certamente, regaleranno grandi emozioni.