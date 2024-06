Bambino di 8 anni in bici nell’azienda agricola di famiglia viene investito dal padre alla guida del trattore, muore in ospedale

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico evento ha colpito la comunità di Ferrara nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 giugno, quando un bambino di appena 8 anni ha perso la vita in un incidente domestico.

L’incidente è avvenuto tra Vigarano Mainarda e Porotto, zone rurali del Ferrarese dove la famiglia del piccolo possiede un’azienda agricola. Secondo le prime informazioni, il bambino stava andando in bicicletta vicino alla propria abitazione quando è stato tragicamente travolto da un trattore guidato dal padre. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:00, e nonostante gli immediati sforzi per salvare il piccolo, le sue ferite si sono rivelate fatali.

Interventi e indagini sul posto

Immediatamente dopo l’accaduto, sono stati chiamati i soccorsi e la polizia. Gli agenti, arrivati prontamente sul posto, hanno tentato di rianimare il bambino insieme ai paramedici. Nonostante il rapido intervento e il trasporto urgente verso l’ospedale di Cona, il piccolo è arrivato già senza vita, a causa delle gravi lesioni subite. La polizia ha chiuso la strada al traffico per permettere i rilievi del caso e facilitare le indagini, che sono attualmente in corso. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro del trattore e dell’area dell’incidente, e nelle prossime ore sono previsti ulteriori sopralluoghi da parte della Polizia Stradale e della Scientifica.

Il contesto familiare e la sicurezza in agricoltura

La famiglia risiede in un’area prevalentemente agricola, un ambiente in cui i trattori e altri mezzi agricoli sono comunemente utilizzati. Purtroppo, questo non è il primo incidente di questo tipo nella regione; un episodio simile era accaduto lo scorso anno, sempre in provincia di Ferrara. In quel caso, un bambino di cinque anni fu travolto e ucciso da un trattore in un podere nelle campagne di Santa Maria Codifiume, un’altra frazione di Argenta. Anche in quel frangente, il conducente del trattore fu successivamente indagato per omicidio colposo.