Muore il giorno del suo 23esimo compleanno sbranata dal suo cane, sui social aveva chiesto consigli per calmarlo perché “a volte impazzisce”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il tragico destino di una giovane di 23 anni, è stato segnato da un evento devastante avvenuto il giorno del suo compleanno.

Nicole Morey viveva a Ballyneety, nella contea di Limerick. La giovane è stata attaccata e uccisa da due dei suoi cani, un American Bully e uno Staffordshire Bull Terrier, con cui conviveva.

Una tragedia annunciata

Il dramma si è consumato poco prima della mezzanotte di martedì, quando Nicole è stata aggredita per prima dall’American Bully, subito raggiunto dallo Staffordshire. Secondo le testimonianze dei vicini, Nicole avrebbe tentato di scappare dalla propria abitazione, ma è stata raggiunta e attaccata brutalmente sull’uscio di casa. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, la giovane è stata dichiarata morta sul posto. Il suo corpo è stato successivamente trasferito all’ospedale universitario di Limerick per l’autopsia.

Intervento delle autorità e misure drastiche

L’aggressività mostrata dall’American Bully è stata tale che, al momento dell’intervento della polizia, uno degli agenti ha dovuto sparare quattro volte per fermare l’animale, che è stato abbattuto sul posto. La polizia ha inoltre sequestrato gli altri tre cani presenti in casa. Questo tragico evento ha spinto le autorità a indagare più a fondo sulla situazione, aprendo un’inchiesta ufficiale per chiarire le circostanze e le responsabilità legate all’accaduto.

Avvertimenti preoccupanti sui social media

Nei mesi precedenti l’incidente, Nicole aveva espresso preoccupazione per il comportamento dei suoi cani attraverso post sui social media. Aveva cercato consigli su come gestire l’eccessiva eccitazione dell’American Bully, che diventava ingestibile ogni volta che doveva essere messo al guinzaglio per le passeggiate. Questi segnali di allarme, purtroppo, non sono stati sufficienti a prevenire la tragedia finale.