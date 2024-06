Unomattina estate, la gaffe fa esplodere il web: “Oggi giornata storica, 80 anni fa lo sbarco in Lombardia”, Alessandro Greco sta al gioco

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante una diretta di Unomattinaestate su Rai1, il giornalista Domenico Marocchi ha fatto sorridere il pubblico con un curioso lapsus.

Mentre intendeva commemorare l’anniversario dello sbarco in Normandia, Marocchi ha erroneamente citato la Lombardia come luogo dello sbarco. “Oggi è una giornata storica, importantissima, perché 80 anni fa, il 6 giugno 1944, 156mila uomini sbarcavano in Lombardia,” ha affermato, scatenando immediatamente reazioni sui social media.

Reazione immediata e battute in diretta

Il conduttore Alessandro Greco non ha perso l’occasione per scherzare sull’accaduto, chiedendo a Marocchi dettagli sullo “sbarco in Lombardia”. Il giornalista ha risposto prontamente, giocando anch’esso con la gaffe: “Come dicono i giovani di oggi abbiamo sfamato, abbiamo madrato. C’è stata una piccola gaffe, un lapsus, invece che sbarco in Normandia è uscito Lombardia. Arrivano battute di ogni tipo sui social, si stanno muovendo.” Questo scambio ha alleggerito l’atmosfera e trasformato un possibile imbarazzo in un momento di leggerezza televisiva.

L’episodio diventa un fenomeno sui social

Il siparietto tra Marocchi e Greco non è passato inosservato, diventando virale sui social network. Domenico ha continuato a interagire con il pubblico online, rispondendo ai commenti e mantenendo alto lo spirito goliardico: “Ora vi faccio vedere lo sbarco in Lombardia, all’idroscalo. La foto mi è arrivata sul tablet. Ora penserete ‘è fatto apposta’, ma la playlist di oggi ci porta al 6 giugno del ’72, siamo in Lombardia, quel giorno a Milano c’era già la movida molesta.”