Chiara Ferragni ha avviato le procedure di divorzio da Fedez, richiedendo 40.000 euro mensili per gli alimenti

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, celebrato a Noto con grande clamore mediatico, si avvicina al suo epilogo.

Dopo cinque anni, l’influencer e il rapper sembrano pronti a percorrere strade separate. Le voci di un divorzio imminente sono state confermate dalle dichiarazioni rilasciate su Dillinger News, una testata giornalistica legata a Fabrizio Corona, che ha rivelato come Chiara Ferragni abbia già preparato le carte per formalizzare la separazione. “E così, dopo un lungo periodo tra frecciatine social e vite distanti che conducono da mesi senza mai trattare il tema divorzio, noi di Dillinger vi possiamo dire che è finalmente giunta la resa dei conti,” riporta la fonte.

La richiesta di mantenimento

Secondo le indiscrezioni, Chiara Ferragni avrebbe richiesto un mantenimento mensile di 40.000 euro, un importo significativo che riflette forse l’entità degli interessi economici in gioco tra le due celebrità. La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente dalle parti coinvolte, ma ha già scatenato ampie discussioni e speculazioni. Il divorzio non è stato formalizzato con le firme dei diretti interessati, ma sembra essere solo questione di tempo.

L’eco mediatico e le conseguenze

Il potenziale divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez si prospetta come uno degli eventi più mediatici e seguiti in Italia, paragonabile per attenzione solo al recente divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’attenzione è massima e si prevede che i dettagli della separazione saranno scrutati con grande interesse pubblico. “Non solo, lei ha chiesto 40mila euro al mese per gli alimenti,” aggiunge Dillinger News, anticipando quello che potrebbe essere un lungo e complicato contenzioso legale, ricco di colpi di scena e, forse, di ulteriori rivelazioni.