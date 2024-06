Nel barese terribile scontro tra quattro veicoli, i soccorsi sul posto

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale SP94 che collega Casamassima a Noicattaro.

Quattro automobili sono state coinvolte in una collisione che ha richiesto l’intervento delle squadre di soccorso. I dettagli precisi sulla dinamica dell’accaduto non sono ancora chiari, ma le prime informazioni indicano che la serie di impatti ha avuto luogo in una zona conosciuta per essere particolarmente trafficata, soprattutto durante le ore di punta.

Intervento dei soccorritori

Immediatamente dopo l’incidente, diverse squadre di soccorso, inclusi paramedici e vigili del fuoco, sono state dispiegate sul posto per assistere le vittime. Un testimone ha raccontato: “Era una scena caotica, ma i soccorritori sono arrivati velocemente e hanno iniziato a prestare aiuto.” Grazie alla pronta risposta, molte delle persone coinvolte sono state trattate sul posto per ferite lievi, mentre altre sono state trasportate in ospedale per ulteriori controlli.

Avviso ai conducenti

Le autorità hanno temporaneamente chiuso la sezione della SP94 interessata dall’incidente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a determinare le cause dello scontro. Gli investigatori stanno lavorando per capire le dinamiche esatte che hanno portato alla collisione e hanno invitato i conducenti a evitare l’area, suggerendo percorsi alternativi.