Ansia e apprensione da domenica per la misteriosa scomparsa della 30enne Jessica Lo Cascio

Jessica Lo Cascio: ansia e apprensione per la trentaquattrenne palermitana scomparsa

Appelli disperati sui social

Sono giorni di forte apprensione per i familiari e gli amici di Jessica Lo Cascio, una trentenne di Palermo scomparsa misteriosamente da alcuni giorni. Jessica è uscita di casa senza portare con sé né il telefono né i documenti, rendendo difficile rintracciarla. I parenti, dopo averla cercata invano tra ospedali e luoghi noti, hanno lanciato appelli pubblici sui social media per ottenere l’aiuto dei cittadini nelle ricerche. La comunità palermitana si è mobilitata, condividendo informazioni e sperando in un esito positivo.

Ultimi avvistamenti e indagini in corso

Jessica è stata vista l’ultima volta domenica scorsa quando ha incontrato alcuni amici in città, ma da allora è sparita. La famiglia, non riuscendo a contattarla, ha allertato le forze dell’ordine. L’ultimo avvistamento risale a martedì scorso, quando qualcuno l’ha notata nella zona della Vucciria. Testimoni riferiscono di averla vista in stato di agitazione, con delle buste piene di vestiti, comportamento che ha preoccupato ulteriormente i familiari. Le ricerche sono in corso, con le forze dell’ordine impegnate a setacciare la città.

L’appello dei familiari e amici

Il messaggio lanciato sui social dagli amici di Jessica è accorato: “Chiediamo il vostro prezioso aiuto… Questa ragazza si chiama Jessica Lo Cascio, ha 30 anni e da giorni non si hanno più notizie, il suo cellulare risulta spento. Sono stati chiamati tutti gli ospedali della città e negli ospedali non vi è nessuna traccia. I familiari hanno chiamato le caserme della città con la speranza che magari fosse lì ma ancora non abbiamo notizie”. Le amiche hanno raccontato che Jessica, uscita domenica sera dalla sua casa in zona Tribunale, avrebbe vagato tra alcuni locali del centro storico di Palermo. La famiglia è molto preoccupata anche perché la giovane sembra attraversare un periodo difficile. Gli amici, tramite i social, continuano a chiedere a chiunque abbia informazioni di contattare le forze dell’ordine.