C’eravamo tanto amati, Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, furiosa lite in un locale, dopo il divorzio spintoni e urla, “Volavano piatti e sedie”

0 Condivisioni acebook Twitter

Violenta lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: intervento dei carabinieri a Roma

Una notte turbolenta all’Aventino

La scena sembrava quella di un film, con protagonisti d’eccezione: da una parte la pluripremiata attrice e regista Micaela Ramazzotti con il nuovo compagno e personal trainer Claudio Pallitto, dall’altra il famoso regista ed ex marito Paolo Virzì. Sullo sfondo, un ristorante in piazza Albania all’Aventino, dove lunedì sera si è accesa una violenta discussione tra i due, che hanno condiviso oltre 16 anni di vita insieme, anche sul grande schermo. La separazione, annunciata lo scorso anno, è tuttora in corso e coinvolge i loro due figli di 14 e 11 anni. L’intervento dei carabinieri dell’Aventino è stato necessario per separare gli ex coniugi, mentre anche un’ambulanza del 118 è stata chiamata sul posto. Al momento, nessuno dei due ha sporto denuncia, ma i militari stanno lavorando per ricostruire l’accaduto, ascoltando anche il titolare del ristorante, che è intervenuto per primo nel tentativo di riportare la calma.

La lite e il racconto dei testimoni

Intorno alle dieci di sera, Micaela Ramazzotti era a cena con il nuovo compagno Claudio Pallitto e la figlia di 11 anni. I tre erano seduti in uno spazio appartato all’esterno del ristorante lungo viale Aventino quando è passato Paolo Virzì con la figlia maggiore, avuta dal precedente matrimonio, e il figlio 14enne della coppia. La tensione è salita rapidamente, accendendo una discussione legata all’imminente divorzio. Il personal trainer è intervenuto a favore della compagna, rendendo la situazione ancora più tesa. Per oltre venti minuti, la coppia ha litigato, spaventando gli altri clienti che si sono allontanati dal ristorante mentre il titolare tentava invano di riportare la pace. Solo con l’arrivo dei carabinieri e dei genitori dell’attrice, i toni si sono calmati.

Alcuni clienti del ristorante hanno assistito alla lite e hanno raccontato: “Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi famosi”. Una ragazza presente si è sentita male ed è corsa in bagno. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza e ascoltato il titolare del ristorante. I sanitari del 118 hanno soccorso l’attrice, che si sarebbe sentita male durante la lite. La calma è tornata solo intorno alle 23, quando la coppia si è allontanata separatamente dal locale.

Una storia d’amore e di crisi

Paolo Virzì, 60 anni, e Micaela Ramazzotti, 45 anni, hanno formato una delle coppie più celebri del cinema italiano. La loro storia d’amore è iniziata nel 2008 sul set di “Tutta la vita davanti” e si è sviluppata tra cineprese, passioni, crisi e ripensamenti. Si sono sposati a Livorno nel 2009 e hanno avuto due figli, nel 2010 e nel 2013. Dopo anni di successi professionali e personali, la coppia ha affrontato la prima crisi nel 2018, ma ha tentato di ricucire il rapporto, mostrandosi nuovamente uniti nel decimo anniversario di matrimonio. Tuttavia, a febbraio del 2023, sono emerse nuove voci di separazione, con Virzì che avrebbe lasciato la casa di famiglia. La scorsa estate, Ramazzotti è stata vista con il nuovo compagno, Claudio Pallitto, segnando l’inizio delle pratiche di separazione.