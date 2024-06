Vasco Rossi sbarca in Puglia, grande attesa per il poker di concerti a Bari

0 Condivisioni acebook Twitter

Vasco Rossi arriva in Puglia per una serie di concerti imperdibili allo stadio San Nicola di Bari, con i fan già in fermento.

Vasco Rossi pronto per il poker di concerti a Bari

Vasco Rossi è atterrato ieri in Puglia per prepararsi ai quattro attesissimi concerti che si terranno allo stadio San Nicola di Bari la prossima settimana.

L’annuncio del suo arrivo è stato dato dallo stesso Komandante tramite una storia pubblicata su Instagram, dove ha rivolto un messaggio ai suoi fan: “Pronto per il poker a Bari”. Questo attesissimo evento vedrà il primo spettacolo in programma martedì 25 giugno, seguito da altre tre date: il 26, 29 e 30 giugno.

L’entusiasmo dei fan

L’entusiasmo dei fan di Vasco Rossi è palpabile, e molti di loro non hanno voluto rischiare di perdere i posti migliori. Infatti, già nei giorni scorsi, alcuni fedelissimi si sono accampati in tenda fuori dallo stadio San Nicola.

Questi fan devoti sono pronti a sfidare il caldo e l’attesa pur di garantirsi una posizione privilegiata per assistere allo spettacolo del loro idolo. Le immagini dei fan accampati sono state condivise sui social, mostrando un’atmosfera di eccitazione e cameratismo tra coloro che condividono la passione per la musica di Vasco.

Preparativi per lo show

Il San Nicola di Bari si sta preparando per accogliere migliaia di fan per i concerti di Vasco Rossi. I preparativi per gli spettacoli sono in pieno svolgimento, con l’allestimento del palco e delle strutture necessarie per garantire un’esperienza indimenticabile a tutti i presenti.

L’attesa per questi eventi è altissima, e si prevede che ogni concerto registrerà il tutto esaurito.

La città di Bari si prepara ad accogliere non solo i residenti appassionati, ma anche i fan provenienti da altre regioni d’Italia e dall’estero, pronti a vivere l’emozione di vedere il Komandante dal vivo.

