Belen e Angelo Edoardo Galvano vacanza in Sardegna, con i figli di lei sono già famiglia

Dopo la fine della sua relazione con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha ritrovato il sorriso.

La showgirl argentina è ormai pronta a lasciarsi alle spalle le delusioni passate per accogliere una nuova storia d’amore. Il suo nuovo compagno è Angelo Edoardo Galvano, un ingegnere siciliano esperto in tecnologie sostenibili, che ha fatto di Milano la sua casa. Diversamente da Belen, Angelo è un volto nuovo nel mondo dello spettacolo, ma ora anche del gossip, grazie alla loro relazione ormai non più segreta.

Vacanza in Sardegna con i figli

La coppia è stata recentemente fotografata dal settimanale Chi durante una vacanza a Porto Rotondo, in Sardegna, ospiti di Billy Berlusconi e della moglie Matilde. Le immagini mostrano momenti di intimità e complicità con i figli di Belen, Santiago e Luna Marì. Angelo sembra già parte della famiglia, impegnato a prendersi cura dei bambini con gesti affettuosi: giochi in piscina con Santiago e attenzioni particolari verso la piccola Luna, che aiuta durante il bagno e asciuga con un telo.

Un futuro insieme?

La serenità ritrovata e la complicità mostrata in queste vacanze lasciano trasparire un legame solido e profondo tra Belen e Angelo, che potrebbe portare a sviluppi futuri significativi per la loro relazione. Si ipotizza che dopo l’estate Angelo possa trasferirsi nella nuova casa acquistata da Belen, consolidando ulteriormente il loro rapporto. Stando a quanto visto, Angelo potrebbe davvero essere la persona giusta per Belen, storicamente sfortunata in amore, ma ora visibilmente felice e appagata.