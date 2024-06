E’ morto il bimbo caduto dal quarto piano, i medici non sono riusciti a salvargli la vita

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella notte scorsa, un bambino di soli 18 mesi è deceduto al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere caduto dal quarto piano di un condominio nella periferia della città. Nonostante un urgente intervento in sala operatoria, i medici non sono riusciti a salvarlo.

Dettagli sull’Incidente e Soccorso

Il piccolo è precipitato nel cortile interno di uno dei due palazzi gemelli. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza in ospedale e poi ricoverato in Rianimazione, ma le sue condizioni erano troppo gravi per essere trattate con successo.

Rimandi ad Altri Incidenti Simili

L’incidente si inserisce in una serie di tragici episodi analoghi recentemente verificatisi in diverse parti d’Italia, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e prevenzione nelle situazioni che coinvolgono i bambini e la sicurezza domestica.