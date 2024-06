Bari, aggressione sul lungomare vicino al Chiringuito 10 contro 1, 30enne picchiato, il giovane ha riportato frattue

0 Condivisioni acebook Twitter

Aggressione sul lungomare di Bari: 30enne picchiato da un gruppo di giovani

La violenta aggressione

Un 30enne è stato brutalmente picchiato da un gruppo di giovani mentre si trovava sul lungomare di Bari, nei pressi del molo San Nicola, una zona nota per la movida serale. La vittima ha riportato fratture nasali a seguito del violento pestaggio. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica Bari, il 30enne era in compagnia di alcuni coetanei per trascorrere la serata quando è stato avvicinato dal gruppo di aggressori.

Dinamica dell’incidente

La ricostruzione dei fatti suggerisce che il 30enne sia stato richiamato dai giovani e, senza alcun preavviso, aggredito con pugni e calci. L’assalto è stato tanto violento da causare fratture nasali alla vittima. Dopo l’aggressione, l’uomo è stato soccorso dai suoi amici e trasportato in ospedale per le cure necessarie. Al momento, non è stata presentata alcuna denuncia alle forze dell’ordine in merito all’accaduto.

Situazione attuale e risvolti

L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella zona del molo San Nicola, frequentata da molti giovani durante le ore serali. Le autorità locali non hanno ancora ricevuto una denuncia formale, il che potrebbe complicare le indagini sull’incidente. Tuttavia, è probabile che le forze dell’ordine intensifichino i controlli nella zona per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini.