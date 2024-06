Bari statale 16, dopo una notte in discoteca perde il controllo dell’auto che si ribalta, feriti gravemente due giovani di 21 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente sulla strada statale 16: veicolo si ribalta, feriti due giovani

La dinamica dell’Incidente

Una serata di divertimento si è trasformata in un incubo per due 21enni baresi quando, durante il ritorno da una discoteca, il veicolo su cui viaggiavano si è ribaltato. L’incidente è avvenuto all’altezza della strada statale 16, in corrispondenza dell’uscita 10A Picone. Uno dei due giovani alla guida ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata rovinosamente finendo a bordo strada.

Le condizioni dei feriti

L’incidente, avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 giugno, ha causato gravi preoccupazioni per la sicurezza dei due ragazzi. Fortunatamente, entrambi sono riusciti a uscire dall’auto ribaltata, ma hanno riportato ferite e contusioni. Sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale più vicino per ricevere le cure necessarie. Le loro condizioni, per quanto serie, non sono al momento considerate in pericolo di vita.