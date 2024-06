Italia fuori dagli Europei, disastrosa la partita con la Svizzera, Donnarunna “chiedo scusa a tutti”

0 Condivisioni acebook Twitter

Italia fuori dagli Europei: una sconfitta senza reazione contro la Svizzera

Un’Italia senza anima

L’Italia di Luciano Spalletti ha subito una pesante sconfitta contro la Svizzera, uscendo dagli Europei agli ottavi di finale con un 2-0 che ha messo in evidenza le gravi lacune della squadra. Senza mordente né personalità, gli Azzurri hanno disputato la loro peggior partita del torneo, subendo le reti di Freuler e Vargas. Un undici inedito, varato dal ct, non è riuscito a trovare la giusta lettura del match, lasciando Spalletti urlare inutilmente contro i suoi giocatori, sempre avulsi dal gioco e mai in partita.

Un primo tempo disastroso

Il primo tempo è stato un vero incubo per l’Italia. Spalletti ha rivoluzionato l’undici titolare, ma non è riuscito a cancellare le pessime sensazioni viste contro la Spagna. I primi 45 minuti sono stati una sofferenza con Donnarumma che ha dovuto compiere parate decisive per tenere in gioco una Nazionale spenta. Il centrocampo, con Fagioli e Barella, è stato incapace di trovare le misure contro gli avversari. Il livello di gioco dell’Italia è stato insufficiente, e il meritato vantaggio elvetico è arrivato con un tiro di Freuler, che ha sfruttato un varco senza opposizione, infilando la palla sotto le gambe di Mancini e superando Donnarumma.

Una ripresa senza reazione

La ripresa è iniziata nel peggiore dei modi per l’Italia. Dopo nemmeno un minuto, Vargas ha segnato il 2-0 con un tiro preciso che ha battuto Donnarumma. L’Italia non è riuscita a reagire, e solo un flebile tentativo di recupero si è visto con un palo colpito su una carambola, ma è stato troppo poco. Spalletti ha cercato di cambiare uomini e modulo, ma senza successo. Il palo di Scamacca a 20 minuti dalla fine ha lasciato ulteriore amarezza per un ottavo di finale giocato sotto tono, senza mordente e senza la voglia di dimostrare il vero livello del calcio italiano.

Alla fine, la Svizzera ha festeggiato una vittoria meritata, mentre l’Italia, campione in carica, è uscita dal torneo nel peggiore dei modi, evidenziando la necessità di un profondo ripensamento e riorganizzazione per il futuro.