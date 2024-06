Europei 2024, Sospesa Germania – Danimarca, “Giocare così è pericoloso”

0 Condivisioni acebook Twitter

Germania-Danimarca sospesa per condizioni meteo estreme: tuoni, fulmini e pioggia torrenziale

L’interruzione del match

La partita tra Germania e Danimarca, valida per gli ottavi di finale di Euro 2024, è stata sospesa al 35′ del primo tempo a causa delle condizioni meteo estreme. Pioggia torrenziale, lampi, tuoni e fulmini hanno portato l’arbitro Michael Oliver a interrompere il gioco per la sicurezza dei giocatori. Le squadre sono state invitate a lasciare il campo e a rifugiarsi negli spogliatoi.

L’acquazzone biblico su Dortmund

Stavano giocando Germania e Danimarca il secondo ottavo di finale della giornata, dopo il 2-0 della Svizzera all’Italia. Al 35′, con il punteggio ancora sullo 0-0, l’arbitro inglese Michael Oliver ha deciso di sospendere la partita a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche. Fulmini e saette seguiti da tuoni e una pioggia incessante hanno reso impossibile continuare a giocare in sicurezza.

La sicurezza prima di tutto

Dopo l’iniziale stop, le condizioni meteo hanno continuato a peggiorare, con la grandine che si è abbattuta su Dortmund e la pioggia che ha aumentato la sua intensità. Gli allenatori delle due squadre hanno cercato di mantenere la calma e di motivare i loro giocatori durante l’attesa, ma alla fine la sospensione ufficiale è stata inevitabile.

La decisione di sospendere il match è stata presa per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, una priorità assoluta in condizioni così estreme. La ripresa del gioco sarà determinata in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e alle valutazioni delle autorità competenti.