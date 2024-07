Europeo 2024, la crisi di pianto di CR7 dopo il rigore sbagliato contro la Slovenia

0 Condivisioni acebook Twitter

Cristiano Ronaldo ha vissuto un momento di profonda delusione dopo aver sbagliato un rigore cruciale contro la Slovenia, in una partita decisiva per il Portogallo.

Il rigore fatale e la reazione di CR7

Durante la partita tra il Portogallo e la Slovenia, un momento decisivo ha visto Cristiano Ronaldo sbagliare un rigore che avrebbe potuto portare la sua squadra in vantaggio alla fine del primo tempo supplementare. La tensione era alta, e Ronaldo aveva mirato con precisione all’angolo in alto, alla sinistra del portiere Jan Oblak. Tuttavia, il suo tiro non ha centrato l’obiettivo, e il fuoriclasse portoghese non è riuscito a perdonarsi per l’errore commesso. Otto anni prima, in una finale di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid, Ronaldo aveva esultato contro lo stesso portiere sloveno, ma questa volta la sorte è stata diversa. Anche se si è rifatto durante i calci di rigore, la gioia per la vittoria è stata offuscata dalla delusione per il rigore sbagliato.

Le emozioni travolgenti di Ronaldo

Durante il breve periodo di riposo prima della ripresa del secondo tempo supplementare, le telecamere hanno indugiato su Ronaldo, mostrando la sua profonda sofferenza. Circondato dai suoi compagni di squadra, CR7 non è riuscito a trattenere le lacrime. Abbassando il capo, ha mostrato un’espressione di dolore e tormento, sentendosi colpevole per l’errore che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. La pressione di dover sempre essere all’altezza delle aspettative e la responsabilità di portare il Portogallo alla vittoria hanno pesato enormemente su di lui.

Il confronto con Oblak e l’esito del rigore

Ronaldo aveva affrontato il rigore con la sua solita concentrazione, nonostante i tentativi degli avversari di disturbarlo. Aveva piazzato il pallone sul dischetto con sicurezza e aveva colpito con potenza, ma Oblak, con uno sguardo determinato, è riuscito a intuire la traiettoria del tiro. Il pubblico ha trattenuto il respiro mentre il portiere sloveno si lanciava, deviando il pallone con una parata straordinaria che ha fatto esplodere di gioia i tifosi sloveni e ha gettato nella disperazione i sostenitori lusitani. La palla ha colpito il palo e si è allontanata dalla porta, segnando un momento di grande frustrazione per Ronaldo.