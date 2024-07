36enne divorata da un pitone gigante vicino casa, il marito scopre tutto perchè trova solo le sue pantofole

0 Condivisioni acebook Twitter

Una donna di 36 anni è stata trovata nel ventre di un pitone in Indonesia, il secondo caso in un mese. Il marito ha scoperto i resti durante le ricerche.

Una tragedia a Sulawesi: Siriati divorata da un pitone

In Indonesia, un altro tragico incidente ha coinvolto un pitone e un essere umano. Siriati, 36 anni, è scomparsa il 2 luglio dopo essere uscita di casa per comprare medicine per il suo bambino malato. Le ricerche sono state avviate immediatamente, ma la scoperta è stata scioccante. Suo marito, Adiansa, 30 anni, ha trovato le pantofole e i pantaloni della moglie a circa 500 metri dalla loro abitazione nel villaggio di Siteba, nella provincia del Sulawesi Meridionale. Poco dopo, ha notato un pitone con una pancia insolitamente grande a circa 10 metri dal sentiero. “L’animale era ancora vivo”, ha riferito il capo della polizia locale, Idul. Con l’aiuto degli abitanti del villaggio, hanno aperto lo stomaco del pitone e hanno trovato il corpo senza vita di Siriati.

Aumenti di attacchi di pitoni: una preoccupante tendenza

Questo non è un incidente isolato. Solo qualche settimana fa, un altro pitone reticolato gigante ha ingoiato una donna di 50 anni nei pressi del villaggio di Kalempang, sempre nella provincia del Sulawesi Meridionale. La donna, madre di quattro figli, è stata trovata completamente vestita all’interno del serpente. Questi incidenti sono considerati estremamente rari, ma negli ultimi anni si sono verificati più casi di persone inghiottite dai pitoni in Indonesia. A differenza di altri Paesi del sud-est asiatico, lo sviluppo urbano in Indonesia non ha limitato la crescita di questi enormi rettili, il che aumenta il rischio di incontri fatali tra esseri umani e pitoni.

Precedenti incidenti mortali con pitoni in Indonesia

Negli ultimi anni, ci sono stati diversi incidenti mortali simili. L’anno scorso, i residenti di una provincia hanno ucciso un pitone di otto metri che aveva strangolato e divorato un contadino locale. Nel 2018, una donna di 54 anni è stata trovata morta all’interno di un pitone di sette metri nella città di Muna, nel sud-est del Sulawesi. Un anno prima, un contadino del Sulawesi Occidentale era scomparso prima di essere ritrovato all’interno di un pitone di quattro metri in una piantagione di olio di palma. Questi eventi tragici evidenziano un problema crescente con la fauna selvatica in Indonesia, richiamando l’attenzione sulla necessità di misure di prevenzione e sicurezza per proteggere le comunità locali dagli attacchi dei serpenti giganti.