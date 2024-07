Maestra ha un malore in mare e muore annegata, era in vacanza, lascia il marito e il figlio

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico annegamento a Milazzo: muore Bianca Maria Cocuzzi, maestra di 63 anni

Il dramma nelle acque di Ponente

Nelle acque di Ponente a Milazzo, nel Messinese, si è consumata una tragedia che ha portato alla morte di Bianca Maria Cocuzzi, una maestra di 63 anni originaria di Pescasseroli ma da tempo residente a Roma con la sua famiglia. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Messaggero, la donna avrebbe avuto un malore dopo essersi tuffata in mare. Alcuni bagnanti hanno avvistato il corpo esanime in acqua e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo, per la donna non c’era più niente da fare.

I tentativi di soccorso e le indagini

Una motovedetta della Guardia Costiera è intervenuta prontamente, recuperando il corpo della 63enne e conducendola a riva. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimarla con manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dell’incidente. Bianca Maria Cocuzzi si trovava in vacanza da sola, alloggiando in un Bed & Breakfast a Milazzo, ed era arrivata da qualche giorno.

Una coincidenza tragica

La tragica morte di Bianca Maria Cocuzzi ha scosso profondamente la sua famiglia e la comunità. La maestra lascia il marito e un figlio, avvocato, recentemente convolato a nozze. Una coincidenza che non passa inosservata è il fatto che il nipote della vittima, un ragazzo di 18 anni, sia morto allo stesso modo l’estate scorsa. La stessa tragica fine che ha toccato il nipote ora è toccata anche a lei, aggiungendo ulteriore dolore a una famiglia già segnata dalla perdita.