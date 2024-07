Carlos Acutis, il 15enne morto per una leucemia fulminante, sarà proclamato Santo, riconusciuti due suoi miracoli

0 Condivisioni acebook Twitter

Carlo Acutis sarà proclamato santo durante il Giubileo del 2025, come annunciato da papa Francesco.

Annuncio di canonizzazione

Papa Francesco ha annunciato che Carlo Acutis sarà proclamato santo durante il Giubileo del 2025. L’annuncio è stato fatto durante il Concistoro ordinario pubblico di domenica 30 giugno 2024. Carlo Acutis, morto nel 2006 all’età di quindici anni a causa di una leucemia fulminante, è diventato un’icona per molti giovani, tanto da essere definito il “patrono di Internet”. Beatificato il 10 ottobre 2020 ad Assisi, la sua fede è stata descritta come “un segno di speranza e ispirazione per coloro che lottano con le loro sfide personali e per coloro che cercano conforto e guida nella loro vita spirituale”.

Vita di Carlo Acutis

Carlo Acutis è nato a Londra il 3 maggio 1991. Figlio di Andrea Acutis, ex presidente di Vittoria Assicurazioni, e di Antonia Salzano, ha vissuto parte della sua infanzia nel Regno Unito prima di trasferirsi a Milano con la famiglia. A Milano, ha frequentato le scuole elementari e medie presso le suore Marcelline, e successivamente ha studiato al liceo classico dell’Istituto Leone XIII dei gesuiti. Acutis ha partecipato attivamente alle attività della parrocchia di Santa Maria Segreta e ha dedicato molto tempo al volontariato, lavorando nella mensa dei Cappuccini e delle suore di Madre Teresa, oltre a vivere una vita di intensa preghiera.

Miracoli attribuiti a Carlo Acutis

Due miracoli sono stati attribuiti a Carlo Acutis. Il primo riguarda la guarigione di Matheus, un bambino brasiliano affetto da una rara anomalia congenita. Nel 2013, durante una benedizione con una reliquia di Acutis in una chiesa brasiliana, Matheus chiese la cessazione dei suoi sintomi. Da quel momento, le sue condizioni migliorarono rapidamente, con la scomparsa della malformazione e il ritorno alla normalità del pancreas. La Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi ha confermato il miracolo nel 2019.

Il secondo miracolo avvenne nel 2022, quando una giovane costaricana subì un grave trauma cranico a seguito di una caduta in bicicletta a Firenze. La madre della giovane si recò ad Assisi e pregò sulla tomba di Acutis. Quella sera stessa, l’ospedale comunicò il miglioramento delle condizioni della figlia, evento riconosciuto come miracoloso.