Michelle Comi, content creator, cerca qualcuno che le paghi la vacanza, “Villa con piscina privata, almeno 14 giorni, autista privato”

0 Condivisioni acebook Twitter

L’appello di Michelle Comi per una vacanza di lusso fa discutere sui social

L’invito insolito su Instagram

Sta facendo il giro dei social l’insolito appello lanciato su Instagram da Michelle Comi, modella e content creator. La giovane ha pubblicato una storia in cui dichiara di essere libera nel mese di luglio e invita i suoi follower a offrirle una vacanza. Tuttavia, le sue richieste sono ben precise: “Hotel a cinque stelle, villa con piscina privata, almeno 14 giorni, autista privato, amante dello shopping, no social solo divertimento”.

Le reazioni dei follower e le prime proposte

Le richieste di Michelle Comi hanno suscitato diverse reazioni tra i suoi follower, alcuni dei quali sono rimasti scettici sul fatto che possa trovare qualcuno disposto a soddisfare le sue condizioni. Un follower, per esempio, le ha scritto: “Ma secondo te trovi qualcuno che ti offre questa vacanza?”. La content creator ha risposto affermando di non aver mai pagato una vacanza in tutta la sua vita, sostenendo che “l’uomo deve pagare se vuole farsi una vacanza con me”.

Nonostante le critiche, Michelle ha già ricevuto qualche proposta, anche se nessuna ha ancora soddisfatto completamente i suoi requisiti. “Mi hanno scritto un paio di imprenditori, ma per ora nulla di troppo interessante. Quindi sto ancora aspettando”, ha dichiarato.