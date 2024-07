Furto d’auto con bimbo di 6 anni a bordo: madre tenta di salvare il figlio, ma viene travolta e uccisa dai ladri

0 Condivisioni acebook Twitter

Mamma di Columbus travolta e uccisa mentre cercava di salvare il figlioletto da un tentativo di furto dell’auto

Tragedia a Columbus: mamma perde la vita per salvare il figlio

Alexa Stakely, una mamma di 26 anni, è stata tragicamente uccisa a Columbus, in Ohio, mentre cercava di fermare dei ladri che stavano rubando la sua auto con a bordo il suo figlioletto di appena 6 anni. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di giovedì notte, mentre Stakely tornava a casa dopo un turno notturno come cameriera. Intorno all’1:30, Stakely aveva appena preso il figlio dalla casa della babysitter e lo aveva messo nella sua Honda CR-V, lasciando l’auto accesa mentre tornava indietro per prendere le cose del bambino.

Notando l’auto in movimento con qualcuno al volante, la giovane mamma ha corso verso la vettura urlando per il suo bambino. Purtroppo, i ladri non si sono fermati e hanno travolto Stakely, che ha battuto violentemente la testa a terra. Trasportata in condizioni critiche al Mount Carmel East Hospital, è morta alle 8:43 del mattino a causa delle ferite riportate.

La ricerca dei colpevoli continua

Il veicolo è stato abbandonato poco distante, probabilmente quando i ladri si sono accorti del bambino all’interno, che fortunatamente non è stato ferito e non si è accorto di nulla poiché dormiva. La polizia di Columbus è ora alla ricerca di due sospettati di sesso maschile ritenuti responsabili del furto finito in tragedia.

Testimoni hanno visto due uomini correre verso nord, oltre il punto dove Stakely giaceva a terra, saltare una recinzione e fuggire in un complesso di appartamenti vicino. Un video di sorveglianza ha ripreso un gruppo di uomini che scrutavano negli appartamenti della zona, e due di loro corrispondono alla descrizione fornita dai testimoni. La polizia continua le indagini per assicurare i colpevoli alla giustizia.