Incidente sull’autostrada Salerno-Reggio, tir si ribalta, muoiono due noti avvocati, diversi i feriti

Grave incidente sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria: due avvocati perdono la vita.

Questa mattina, giovedì 18 luglio, si è verificato un grave incidente sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria all’altezza dell’uscita di Eboli sud, coinvolgendo un camion e altri sette veicoli. Il conducente del tir ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato impattando con altri veicoli in transito. L’incidente ha causato la morte di due persone: Mario Valiante, avvocato e fratello dell’ex sindaco di Baronissi, e sua moglie Wilma Fezza, ex consigliere comunale a Salerno. La coppia viaggiava su un’Audi ed era molto conosciuta anche nel Cilento. L’incidente ha causato anche diversi feriti, e la dinamica esatta dei fatti è ancora sotto indagine.

Reazioni e soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari per soccorrere i feriti, le squadre dei vigili del fuoco di Salerno e Giffoni, e la polizia stradale per i rilievi. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi sui social. Il presidente dell’ordine degli avvocati di Salerno, Gaetano Paolino, ha scritto: “Il foro salernitano ha perso due protagonisti che hanno sempre onorato la toga con grandissima professionalità e impegno. Non ci sono parole per commentare questo dramma che ci vede attoniti e impotenti, tenuto conto che Wilma e Mario erano due amici carissimi, sempre disponibili e affettuosi. Ai familiari tutti va il profondo cordoglio degli avvocati salernitani”.

Anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha ricordato le vittime: “Wilma e Mario erano molto conosciuti ed apprezzati nella nostra comunità per la loro professionalità e per la dedizione al bene comune nei vari incarichi istituzionali svolti. Erano rigorosi ed appassionati nelle questioni giuridiche e politiche, sempre rispettosi ed attenti all’umanità nelle relazioni umane e nei rapporti sociali. Sempre con il sorriso. È una perdita gravissima per tutti noi e per quanti li hanno conosciuti amati, apprezzati. Addio Wilma e Mario, non vi dimenticheremo. Un pensiero anche ai feriti ed a coloro che stanno portando soccorso”.