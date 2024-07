Il cantante Ayres Sasaki muore a 35 anni fulminato durante un concerto, dopo che un fan bagnato lo aveva abbracciato

0 Condivisioni acebook Twitter

Morto il cantante brasiliano Ayres Sasaki: tragedia durante un concerto a Salinopolis

Tragedia durante l’esibizione di Ayres Sasaki

Lutto in Brasile per la morte improvvisa del cantante Ayres Sasaki, deceduto a 35 anni dopo essere stato fulminato durante un concerto. L’incidente è avvenuto lo scorso sabato 13 luglio al Photo Voltaic Resort di Salinopolis, nello stato di Pará, ma la notizia è arrivata sui media internazionali solo oggi. Secondo il quotidiano La Vanguardia, un fan bagnato si è avvicinato a Sasaki per abbracciarlo, provocando una scossa elettrica a contatto con un cavo nelle vicinanze. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente, ascoltando testimoni e richiedendo perizie tecniche. “Stiamo contattando le persone che erano con lui in quel momento per capire come è successo”, ha dichiarato la zia del cantante, Rita Matos.

Reazioni e cordoglio

Il Solar Hotel, dove si stava svolgendo il concerto, ha espresso il proprio cordoglio in una nota ufficiale: “Siamo pienamente impegnati a fornire sostegno alla sua famiglia e ad adottare le misure necessarie”. Ayres Sasaki, noto non solo come cantante ma anche come architetto e urbanista di successo, lascia la moglie Mariana, con cui era sposato da soli 11 mesi. La moglie ha ringraziato sui social per i messaggi di affetto e conforto ricevuti: “Vorrei ringraziarvi per ogni messaggio di affetto e di conforto, per ogni preghiera in questo momento difficile che stiamo attraversando. Non sono ancora riuscita a leggere tutti i messaggi, ma man mano che mi sentirò meglio, risponderò a ciascuno. Grazie”.