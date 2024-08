Viene soprannominato “l’uomo dei miracoli” si era svegliato dopo 244 giorni in coma, ma muore per strada investito da un pick-up

0 Condivisioni acebook Twitter

Jacksonville: Muore Drew Kohn, il “Miracolo” che Sopravvisse a un Coma di 244 Giorni

Drew Kohn, soprannominato “l’uomo dei miracoli” dopo essersi risvegliato da un coma di 244 giorni nel 2017, è morto il 26 luglio scorso a Jacksonville, Florida, a seguito di un tragico incidente con un pick-up.

Un uomo dei miracoli

La storia di Drew Kohn, 29 anni, è stata di ispirazione per molti. Nel luglio 2017, all’età di 22 anni, Kohn fu vittima di un grave incidente motociclistico mentre si recava in palestra. L’impatto con un’auto gli causò un trauma cranico, una spalla rotta, lesioni polmonari e altre gravi ferite che lo portarono a entrare in un lungo coma. I medici avevano espresso scarse speranze per il suo recupero, credendo che non avrebbe mai più camminato o parlato. Avevano anche discusso con la famiglia la possibilità di espiantare gli organi.

Contro ogni aspettativa, Kohn si risvegliò nel marzo 2018, quasi un anno dopo l’incidente. Da quel momento, iniziò un percorso di riabilitazione intenso e faticoso, lavorando per riacquistare la capacità di parlare e camminare autonomamente. Nel 2020, Kohn si definì “un miracolo moderno” e dichiarò: “La mia storia dimostra che non bisogna mai perdere la speranza. Tutto è possibile quando Dio vuole. Mi piacerebbe solo dire agli altri di non arrendersi mai”.

L’ultimo incidente

La mattina del 26 luglio, intorno alle 5:30, la vita di Kohn è stata tragicamente interrotta. Mentre camminava lungo una strada a Jacksonville, un pick-up lo ha investito. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale, Kohn è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Un’eredità di speranza

La morte di Drew Kohn ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano e ammiravano la sua straordinaria storia di resilienza. Amici, familiari e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio e hanno ricordato Kohn come una persona che incarnava la speranza e la determinazione. La sua storia continua a essere una potente testimonianza di quanto la forza di volontà possa influire sul destino umano, nonostante le avversità.