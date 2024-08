Sant’Anastasia, bimbo di 5 anni precipita nel vuoto dal balcone di casa sua, è gravissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Il tragico incidente a Sant’Anastasia ha visto un bambino di 5 anni cadere dal balcone di casa sua, causando una grave situazione medica.

Tragedia a Sant’Anastasia: bambino in gravi condizioni dopo caduta dal balcone

Nel tardo pomeriggio di ieri, un tragico incidente è avvenuto a Sant’Anastasia, nel Napoletano, dove un bambino di circa cinque anni è caduto dal balcone della sua abitazione per cause ancora da accertare.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente sul posto per effettuare i primi accertamenti.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santobono, accompagnato da una gazzella dell’arma che ha fatto da scorta. Il bambino è attualmente in pericolo di vita, e la comunità locale è in apprensione per le sue condizioni.

Primi soccorsi e indagini in corso

Il bambino è caduto dal secondo piano del palazzo, un volo che avrebbe potuto essere fatale. La prima a prestare soccorso è stata la nonna, che si trovava in casa al momento dell’incidente.

Alcuni passanti sono subito accorsi per offrire il loro aiuto. Poco dopo, il personale del 118 è arrivato sul luogo per trasportare il piccolo al nosocomio pediatrico di Napoli.

I carabinieri di Castello di Cisterna sono impegnati nei rilievi del caso per chiarire le dinamiche dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.