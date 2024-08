Il giorno dopo di Angela Carini, “Addio al pugilato, mai presi colpi così forti”

0 Condivisioni acebook Twitter

Angela Carini si ritira dal match contro Imane Khelif: “Esco a testa alta”

La resa di Angela Carini: “Non ho mai preso colpi così forti”

Angela Carini, la pugile italiana di 25 anni, ha deciso di abbandonare il match olimpico contro l’algerina Imane Khelif dopo soli 46 secondi. In un’intervista alla Stampa, Carini ha spiegato la sua decisione: “Non me la sono più sentita di combattere dopo meno di un minuto. Ho preso un colpo al naso e ho perso l’equilibrio, non respiravo e quindi ho detto basta”. Questo incontro ha messo al centro delle polemiche la partecipazione di Khelif a causa dei suoi livelli di testosterone elevati, ma Carini ha dichiarato di rispettare le regole e di non avere alcun pregiudizio nei confronti della sua avversaria: “Non sono nessuno per poter giudicare. Se questa ragazza è qui ci sarà un motivo. Io ho combattuto e sono salita sul ring, come è giusto che facessi”. Nonostante il dolore fisico e la delusione, Carini sottolinea che non si è trattato di una sconfitta: “Io non ho perso, mi sono solo arresa con maturità”.

Un addio al pugilato con il cuore spezzato

Carini ha condiviso i suoi sentimenti di amarezza e frustrazione dopo l’incontro, spiegando di aver pensato a suo padre e agli sforzi che ha fatto per arrivare alle Olimpiadi: “Mio padre e Dio hanno scelto questo percorso, per quanto mi riguarda rispetto tutte le avversarie”. La pugile ha confessato di aver provato un dolore intenso al naso e di sentirsi con il cuore a pezzi, nonostante la sua natura combattiva: “Sono una combattente e una che davanti al dolore non si ferma mai”. Dopo il verdetto, ha ammesso di non aver salutato l’avversaria, un gesto che ha attribuito alla rabbia, non verso Khelif, ma per la situazione in generale. Riflettendo sull’evento mediatico che ha seguito il match, Carini ha espresso empatia per la sua avversaria e una critica alle reazioni pubbliche: “Chi siamo noi per giudicare? Per dire cosa è giusto e cosa è sbagliato? Noi siamo atlete, non siamo giudici”. Con un tono di determinazione e maturità, Angela Carini ha annunciato il suo ritiro dalla boxe, affermando: “Esco a testa alta” e concludendo con un sincero “dico ciao alla boxe”.