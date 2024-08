Anna Hamori, prossima avversaria di Imane Khelif, “Donna o uomo? Non ho paura”

0 Condivisioni acebook Twitter

Le Olimpiadi continuano tra polemiche: il ritiro di Angela Carini contro Imane Khelif solleva dibattiti sull’identità dell’atleta algerina, che affronterà Anna Luca Hamori nei quarti.

Le Olimpiadi non sono solo sinonimo di competizione e sportività, ma anche di polemiche. Un incontro di pugilato, in particolare, ha attirato l’attenzione: quello tra l’italiana Angela Carini e l’algerina Imane Khelif. La controversia è nata quando Carini si è ritirata dopo soli 46 secondi e due colpi molto forti al volto, sollevando interrogativi sull’identità di Khelif. Inizialmente, si era diffusa la voce che la pugile fosse una donna trans, ma è emerso che si tratta di una persona intersex. Nonostante le polemiche, Khelif è pronta a tornare sul ring per i quarti di finale, dove affronterà l’ungherese Anna Luca Hamori.

Anna Luca Hamori, nata a Szombathely il 12 marzo 2001, è considerata un talento emergente nel pugilato ungherese. Con determinazione, ha dichiarato: “Non ho paura. Non mi interessa la storia della stampa e dei social media. Se si tratta di un uomo, sarà una vittoria più grande per me.” Queste parole sottolineano la sua fiducia e la volontà di concentrarsi esclusivamente sul match, evitando distrazioni esterne.

Il tanto atteso incontro tra Hamori e Khelif si terrà domani, sabato 3 agosto, alle ore 17.20. Gli appassionati di pugilato possono seguire il match su Rai2, disponibile anche in streaming su RaiPlay. Inoltre, gli abbonati Sky potranno godere della copertura offerta dai 10 canali Eurosport, inclusi nel pacchetto di NOW. Anche Discovery+ trasmetterà l’evento, grazie al pacchetto Intrattenimento + Sport che permette di accedere ai canali tematici Eurosport 1 e Eurosport 2. Gli utenti di Amazon Prime Video avranno lo stesso privilegio, garantendo una copertura completa e dettagliata delle Olimpiadi.