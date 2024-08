Jannik Sinner sta bene a Montreal per blindare il 1, torneo senza Djokovic e Alcaraz

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo un periodo di difficoltà, Jannik Sinner ritorna in campo al torneo 1000 di Montreal, pronto a difendere il titolo in assenza di Djokovic e Alcaraz.

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo aver superato i problemi fisici che lo hanno colpito durante Wimbledon e la tonsillite che lo ha costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il tennista italiano riprende la sua attività sportiva in Canada, dove questa settimana parteciperà al torneo 1000 di Montreal. Questo evento rappresenta una grande opportunità per Sinner, dato che i suoi principali rivali per la prima posizione ATP, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, non saranno presenti.

Le polemiche per il suo forfait alle Olimpiadi, dove era considerato uno dei favoriti sia in singolo che in doppio, sono ormai alle spalle. Durante lo svolgimento del torneo olimpico, Sinner ha viaggiato verso il Canada, come confermato da una stories su Instagram pubblicata dal suo allenatore Darren Cahill. Ora, si prepara a competere sia nel singolare che nel doppio, facendo coppia con Jack Draper.

Le prime impressioni sono positive e Sinner ha mostrato entusiasmo sui social media. In Canada, difenderà il titolo 1000 vinto l’anno scorso a Toronto e cercherà di aumentare il suo vantaggio in classifica su Alcaraz e Djokovic, che hanno scelto di non partecipare all’Open del Canada a causa degli impegni olimpici. Djokovic ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi con una straordinaria finale contro lo spagnolo Alcaraz.

Questo torneo rappresenta un’opportunità importante per Sinner. Dopo la doppietta di vittorie al Roland Garros e a Wimbledon, Alcaraz si è avvicinato nella Race, la classifica che somma i risultati dell’anno solare, ed è a soli 250 punti da Sinner. Tuttavia, nella classifica ufficiale, che tiene conto dei risultati delle ultime 52 settimane, il forfait di Djokovic e Alcaraz garantisce a Sinner il mantenimento della prima posizione ATP almeno fino al termine degli US Open.

In questo torneo, i principali avversari di Sinner saranno Alexander Zverev e Daniil Medvedev, teste di serie numero 2 e 3. La quarta testa di serie è Hubert Hurkacz, mentre in tabellone ci sono anche Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, e Grigor Dimitrov.