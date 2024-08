Roma, bimbo di 5 anni cade dal terzo piano mentre gioca con il fratellino, è gravissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Capena: bambino di 5 anni in gravi condizioni dopo una caduta dal terzo piano

Bimbo di 5 anni precipita da una finestra a Capena: è in lotta per la vita

Un bambino di soli 5 anni sta lottando per la vita dopo essere precipitato da una finestra al terzo piano della sua abitazione a Capena, un piccolo centro alle porte di Roma. Il tragico incidente è avvenuto mentre il bambino giocava in camera da letto insieme al fratellino. Le circostanze esatte della caduta non sono ancora del tutto chiare, ma sembra che il piccolo, in un momento di distrazione, sia caduto dalla finestra, facendo un volo di circa 8 metri. Al momento dell’incidente, in casa era presente anche la madre del bambino, originaria del Bangladesh.

Condizioni critiche: il bambino ricoverato al Gemelli di Roma

Dopo la caduta, il bambino è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza con un’eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica, diretto dal professor Giorgio Conti. Le condizioni del piccolo sono estremamente gravi: ha riportato un “gravissimo politrauma con lesioni cerebrali” e diverse altre fratture. Attualmente, il bambino è in prognosi riservata, sedato farmacologicamente e sottoposto a ventilazione meccanica.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

Le autorità stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e comprendere come il bambino possa essere caduto dalla finestra. La comunità di Capena è scossa dall’accaduto e attende con ansia aggiornamenti sulle condizioni del piccolo, che continua a lottare per la sua vita nel reparto di terapia intensiva del Gemelli.