Napoli, addio al celibato inusuale, sposo arriva al ristorante dentro una cassa da morto

Uno sposo è stato portato dai suoi amici al ristorante dentro una finta bara, scatenando risate e commenti ironici sui social.

Un addio al celibato unico alla trattoria Nennella

A Napoli, gli addii al celibato sono sempre stati occasione di festa e creatività, ma quello visto l’altra sera alla Trattoria Nennella ha superato ogni aspettativa.

Lo sposo è stato portato dai suoi amici nel ristorante all’interno di una finta bara, tra le risate e l’incredulità di camerieri, clienti e amici presenti.

La storica trattoria napoletana, famosa per le sue atmosfere conviviali e per i “voli d’angelo” a cui spesso si prestano i clienti, ha ospitato questa particolare celebrazione che ha rapidamente attirato l’attenzione dei social.

“Gli amici dello sposo, per l’addio al celibato lo hanno portato da noi così. Noi gli abbiamo preparato le pietanze e i suoi amici le condoglianze”, hanno ironizzato sui propri canali social i gestori del locale.

Gesti scaramantici e tradizioni popolari

Lo sposo, per mantenere viva la tradizione scaramantica napoletana, ha fatto il gesto delle corna mentre veniva trasportato in sala, contribuendo ulteriormente all’atmosfera giocosa dell’evento. La finta bara era completa di fiori e ceri, simulando una vera e propria cerimonia funebre.

Non è chiaro se questa bizzarra scena sia stata pensata per “propiziare” il matrimonio, ma sicuramente ha portato allegria e un tocco di umorismo nero ai festeggiamenti. Il gesto delle corna, tipico della cultura mediterranea, ha origini antiche e simboleggia protezione contro il malocchio e la sfortuna. Questo rito scaramantico, molto comune nel sud Italia, si differenzia da altre usanze europee, come il “bussare sul legno” diffuso nei paesi nordici, anch’esso legato all’idea di allontanare la sfortuna.