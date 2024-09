Selvaggia Lucarelli pungente su Melissa Satta: “Manco la pulizia delle tende si paga più”

0 Condivisioni acebook Twitter

Selvaggia Lucarelli ha lanciato una frecciatina a Melissa Satta su Instagram, accusandola di non aver pagato un servizio di pulizia delle tende in cambio di visibilità sui social.

La critica social di Selvaggia Lucarelli

Attraverso una serie di Instagram stories, Selvaggia Lucarelli ha sollevato un polverone riguardo un episodio che coinvolge la showgirl Melissa Satta.

Secondo quanto riportato dalla Lucarelli, Satta avrebbe usufruito di un servizio di pulizia delle tende a casa sua senza pagare, offrendo in cambio della pubblicità su Instagram.

“Manco la pulizia delle tende si paga più”, ha scritto ironicamente la Lucarelli, criticando una pratica che sta diventando sempre più comune tra gli influencer e i content creator.

Il post di Melissa Satta e la polemica sul “supplied”

Nel post incriminato, Melissa Satta ha condiviso foto e video degli operatori mentre pulivano le tende, accompagnandoli con un messaggio di apprezzamento per il lavoro svolto.

Ha inoltre taggato l’azienda che ha effettuato il servizio, aggiungendo in piccolo la dicitura “supplied”, che indica che il servizio è stato fornito senza un compenso economico, ma a fini promozionali.

Questa pratica, obbligatoria per trasparenza verso i follower, non è passata inosservata a Selvaggia Lucarelli, che ha accusato Satta di comportarsi da “scroccona”. Finora, Satta non ha risposto alla provocazione.