Donna blocca la sua auto al centro della tangenziale per farsi selfie: la Polizia la ferma, era ubriaca

Una donna ha bloccato la sua auto nel mezzo della tangenziale Ovest di Pavia per scattarsi un selfie, risultando poi positiva all’alcoltest.

Il pericoloso episodio sulla tangenziale di Pavia

Domenica 1 settembre, un’azione sconsiderata ha messo in pericolo la sicurezza sulla tangenziale Ovest di Pavia. Una donna di circa 40 anni ha fermato improvvisamente la sua auto nel bel mezzo della carreggiata per scattarsi un selfie, incurante del traffico e delle potenziali conseguenze.

La vettura è stata lasciata in sosta per pochi minuti, ma il rischio di un incidente era elevato, tanto che numerosi automobilisti, terrorizzati, hanno immediatamente contattato il 113 per segnalare il veicolo fermo vicino allo svincolo di via di Riviera.

L’intervento della Polizia Stradale e le conseguenze

La polizia stradale di Pavia, supportata dai colleghi di Milano Ovest, è intervenuta rapidamente, bloccando l’accesso alla tangenziale per prevenire incidenti e possibili tamponamenti a catena.

La donna è stata fermata e portata in caserma, dove è risultata positiva all’alcoltest, con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Nonostante il suo stato di ebbrezza, la quarantenne ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stata poi riaccompagnata a casa dalla figlia.