Affari Tuoi: Stefano De Martino debutto con Successo, boom di ascolti, superato Amadeus

0 Condivisioni acebook Twitter

La prima puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino ottiene ascolti superiori a quelli registrati da Amadeus nella scorsa stagione.

Il debutto di De Martino e il confronto con Amadeus

Stefano De Martino e Rai1 possono festeggiare il successo del debutto di Affari Tuoi, che ha segnato un ottimo risultato nell’access prime time di lunedì 2 settembre 2024.

Il programma è stato seguito da 4.407.000 spettatori, con uno share del 24.85%, superando i numeri ottenuti dalla prima puntata della stagione precedente condotta da Amadeus, che aveva raccolto 3.387.000 spettatori e il 20.6% di share il 10 settembre 2023.

Gli elementi di contesto e la curiosità del pubblico

Il confronto tra i due conduttori non può prescindere da alcune considerazioni contestuali. Entrambe le puntate hanno affrontato la concorrenza di Paperissima Sprint su Canale 5, ma va notato che il debutto di De Martino è stato sostenuto da una forte curiosità e aspettativa da parte del pubblico, alimentate anche da un massiccio battage pubblicitario.

La prima puntata ha inoltre beneficiato di una durata prolungata fino alle 21.40, superando di 15 minuti l’orario di chiusura previsto, un dettaglio tecnico che potrebbe aver contribuito a migliorare ulteriormente il dato di share.

Le sfide future e le prospettive per De Martino

Sebbene sia ancora presto per decretare un successo definitivo per Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi, il debutto positivo pone basi solide per la stagione.

L’effettiva tenuta del programma verrà testata nelle prossime settimane, con l’inizio della stagione regolare e l’arrivo di competitor come Striscia La Notizia su Canale 5 e Otto e Mezzo su La7, oltre al ritorno di Amadeus con Chissà chi è sul Nove a partire dal 22 settembre.