Alessia Lanza al centro delle critiche dopo la sfilata sul red carpet di Venezia per vestito scollato, lei “Ho sbagliato tutto”

0 Condivisioni acebook Twitter

La tik-toker Alessia Lanza ha fatto discutere sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2024 per il suo look audace, ricevendo critiche sulla sua presenza all’evento.

L’abito contestato e la polemica social

La presenza di Alessia Lanza alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 ha suscitato molte discussioni. La giovane tik-toker, che ha conquistato milioni di follower sui social con temi come la salute mentale e la body positivity, è stata oggetto di critiche per l’abito indossato sul red carpet. L’abito, caratterizzato da una maxi scollatura sulla schiena, ha diviso il pubblico. “L’apertura sulla schiena è sexy ma non troppo, è il pezzo forte di questo vestito”, ha dichiarato Lanza in un video pubblicato su TikTok prima dell’evento.

Non è la prima volta che figure del mondo dei social media partecipano alla Mostra del Cinema, e anche quest’anno, influencer come Lanza hanno calcato il famoso tappeto rosso. Tuttavia, alcune voci continuano a ritenere inappropriata la presenza di queste nuove star del web in eventi tradizionalmente riservati ad attori e registi. Con oltre 4 milioni e mezzo di follower su TikTok e più di 1 milione e mezzo su Instagram, Lanza rappresenta un esempio perfetto del potere mediatico dei giovani talenti digitali, con la capacità di raggiungere un pubblico vastissimo, soprattutto tra i più giovani.

La risposta ironica di Alessia Lanza su Instagram

Dopo l’evento, Alessia Lanza ha deciso di affrontare le critiche con ironia. Su Instagram, ha pubblicato un post in cui ammette scherzosamente di aver fatto scelte sbagliate riguardo il look: “Secondo anno a Venezia e comunque ho sbagliato tutto, mi sono vestita come se fosse novembre e ho dovuto provare a sistemare la situazione mettendo pezzi di carta dappertutto”. La risposta ironica ha ottenuto un grande consenso dai suoi follower, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel gestire le critiche con leggerezza e umorismo.