Polemica a Urbino: “Spritz gratis dopo la messa”, fra Andrea Ricatti si scusa, “Volevo attirare i ragazzi”

Una locandina che invitava i giovani a partecipare alla messa domenicale e a un apericena gratuito con spritz ha sollevato critiche e ironie a Urbino.

La proposta virale e la reazione della comunità

Un’iniziativa di fra Andrea Ricatti, giovane francescano di Urbino, ha acceso il dibattito nella comunità locale e online. La locandina, esposta fuori dalla chiesa, prometteva “Spritz gratis per tutti” dopo la messa domenicale, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla celebrazione religiosa. L’idea era di unire il rito sacro a un momento conviviale, ma l’accostamento tra eucaristia e aperitivo ha sollevato polemiche, portando fra Andrea a scusarsi e a cambiare il manifesto, pur mantenendo l’iniziativa.

Le scuse di fra Ricatti e il supporto del vescovo

“Non era mia intenzione offendere”, ha dichiarato fra Andrea Ricatti al giornale della Chiesa, spiegando che l’obiettivo era creare un’occasione di incontro e condivisione per i giovani. “La liturgia è sacra e non si tocca, ma dopo il rito viene l’agape fraterna, dove si sta insieme e si condivide il cibo”, ha aggiunto il francescano, sottolineando che la Chiesa è accoglienza. Insieme al vescovo, fra Andrea ha deciso di modificare la locandina per evitare fraintendimenti, ma ha ribadito che l’invito rimane: partecipare alla celebrazione religiosa e poi a un momento di convivialità con i ragazzi.