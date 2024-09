Bianca Berlinguer risponde al forfait di Maria Rosaria Boccia: “Mai vissuta situazione simile in 35 anni di carriera “

0 Condivisioni Facebook Twitter

Bianca Berlinguer risponde alle accuse di Maria Rosaria Boccia, che ha abbandonato lo studio di È sempre Cartabianca poco prima della diretta, chiarendo la sua versione dei fatti.

La ricostruzione di Bianca Berlinguer

In una nota diffusa l’11 settembre, la conduttrice Bianca Berlinguer spiega cosa è accaduto con Maria Rosaria Boccia, che ha deciso di lasciare lo studio pochi minuti prima della messa in onda del programma su Rete 4.

Berlinguer ha chiarito che la partecipazione di Boccia era stata concordata in anticipo, con un’intervista singola, ampliata poi su richiesta della stessa Boccia per coinvolgere altri giornalisti.

Tra questi c’erano Concita De Gregorio, Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti e Andrea Scanzi. La conduttrice ha spiegato che già dal giorno prima Boccia aveva richiesto di conoscere in anticipo le domande dell’intervista, ma la produzione del programma non ha mai accolto tali richieste per nessun ospite. In risposta, Berlinguer ha inviato una sintesi dei temi generali che sarebbero stati trattati.

Il confronto prima della trasmissione e le accuse di gossip

Poco prima dell’inizio della puntata, Boccia ha fornito alla redazione un documento contenente la trascrizione di un presunto colloquio tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie, in cui l’ex ministro negava una relazione intima con lei.

Inoltre, Boccia ha avanzato diverse ipotesi riguardo alla sua mancata nomina come consulente del ministero, attribuendola a un possibile conflitto d’interessi, alle pressioni della moglie di Sangiuliano, o a questioni legate al suo curriculum.

Berlinguer ha dichiarato di aver chiesto ulteriori dettagli e prove, ma questo ha portato Boccia a lamentarsi del presunto scarso interesse della conduttrice per la sua vicenda e a criticare il focus sul gossip.

Le accuse di essere trattenuta in camerino

Infine, Berlinguer ha risposto all’accusa di Boccia di essere stata trattenuta contro la sua volontà nei camerini, definendola una situazione assurda e ridicola:

“In trentacinque anni di professione non mi ero mai trovata in una situazione simile”. Con questa dichiarazione, la conduttrice ha chiuso definitivamente la questione, affermando che non intende più replicare alle affermazioni di Maria Rosaria Boccia.